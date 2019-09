Liebe Freunde Kuba,

Kuba braucht unsere Solidarität! Kuba-Solidaritätsgruppen aus BRD, Österreich und Schweiz schlagen eine öffentlichkeitswirksame, von möglichst vielen Organisationen getragene und in vielen Städten zu realisierende Aktion vor. Diese soll am 19. September in der jW-Ladengalerie ab 19 Uhr vorgestellt und beschlossen werden.

Aufruf an alle linken Organisationen zur Teilnahme und Mitgestaltung:

Unblock Cuba!

Dienstag, 19. September 2019,

19:00 Uhr

junge Welt-Ladengalerie,

Torstr. 6

André Scheer (jW) spricht über die praktischen Folgen der Blockade im Leben der kubanischen Bevölkerung. Marion Leonhardt (Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba) macht deutlich, welche Konsequenzen die neue Eskalationsstufe auch für Firmen in Europa hat. Heike Hänsel (MdB Die Linke) berichtet über das Verhalten der Bundesregierung und die Diskussionen im Bundestag.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge