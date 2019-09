https://act.rootsaction.org/p/dia/action4/common/public/?action_KEY=13684

–

–

Es geht um den Aufruf „Deutschland darf sich nicht an die Seite der kriegsführenden Nationen der Welt stellen.“

https://kurzelinks.de/8jrm

Der Aufruf kursiert seit dem 6.8. in Deutschland und weltweit.

Derzeitig haben 6,391 Personen diesen Aufruf unterzeichnet, der überwiegende Teil der Unterzeichner kommt aus den USA. Aufstehen Berlin-Mitte hat diesen Aufruf gemeinsam mit Antikriegsgruppen in den USA verfasst.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge