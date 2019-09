Hände weg von Venezuela – Brandenburger Tor Kundgebung Sa 14. September 2019

#HaendewegvonVenezuela Berlin verliest die letzte Rede von Salvador Allende

Maren, Anti-NATO-Gruppe Berlin-Brandenburg ANNAB

https://www.youtube.com/watch?v=4l69YcO1DR8&t=16s

Berlin 14.9. Grüße aus Berlin nach Venezuela „Hände weg von Venezuela“ #HandsoffVenezuela

https://www.youtube.com/watch?v=kxj1WNcN7mk

14.9.2019. Rede Mauro, Partido Comunista Peruano – „Hände weg von Venezuela“ #HandsoffVenezuela

https://www.youtube.com/watch?v=hZY-EXQUG8w

14.9.2019. Mauro, Partido Comunista Peruano, Berlin – „Manos furea Venezuela“ #HandsoffVenezuela

https://www.youtube.com/watch?v=Jiev9PlbC30



http://haendewegvonvenezuela.net/

