Bernie Sanders: „Jeder, der das tut, was Maduro tut, ist ein bösartiger Tyrann“

„Anyone who does what Maduro does is a vicious tryrant“.

Auf die Frage, warum er es ablehnt, den Präsidenten Venezuelas als Diktator zu bezeichnen, antwortete Bernie Sanders während der Debatte der demokratischen Kandidaten:

„Was wir jetzt brauchen, ist die internationale und regionale Zusammenarbeit für freie Wahlen in Venezuela, damit die Menschen in diesem Land ihre eigene Zukunft gestalten können“.

Asked during the Democratic candidates debate about why he is rejecting to call the President of Venezuela a dictator Bernie Sanders answered:

„What we need now is international and regional cooperation for free elcections in Venezuela, so the people in that country can create thier own future“.

