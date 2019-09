Trumps Sicherheitsberater John Bolton hatte die Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen zum Schutz asiatischer Verbündeter angekündigt

Übersetzung eines Artikels von Jeasse Johnson in der Japan Times

(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP10419_160919.pdf )

