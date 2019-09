Korea-Verband e.V.: Künstlergespräch mit Kim Seo-Kyung und Kim Eun-Sung, den Schöpfer*innen der Friedensstatue, 14. September, 15 Uhr

gestern eröffnete in den Räumlichkeiten des Korea Verbands die umfassende Dauerausstellung Die „Trostfrauen“ und der gemeinsame Kampf gegen sexualisierte Gewalt. Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele von euch unserer Einladung zur Eröffnungsfeier gefolgt sind.

Zu der Eröffnung reiste auch das Künstlerpaar Kim Seo-Kyung und Kim Eun-Sung, die Schöpfer*innen der Friedensstatue, extra aus Korea an. Beide haben sich nun kurzfristig zu einem Künstlergespräch am morgigen Samstag in der neuen Ausstellung bereiterklärt, wozu wir euch herzlich einladen:

Künstlergespräch am 14. September 2019, 15 Uhr

Korea Verband, Quitzowstraße 103, 10551 Berlin

Eine einmalige Möglichkeit dem Künstlerpaar eure Fragen zu stellen und über Ereignisse in Nagoya auf der Aichi Triennale zu sprechen! Außerdem habt ihr die Möglichkeit unserer neue Dauerausstellung zu besuchen. Wir freuen uns sehr über euer Kommen!

Weitere Informationen finden sich auch auf unserer Website und auf Facebook:

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge