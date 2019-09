Unerwünschte Perspektive: Journalisten berichten aus Damaskus (RT Deutsch)

Die Journalisten Max Blumenthal und Rania Khalek haben Syrien besucht, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen. Die Menschen berichten von einem Land, dass sich von der Terrorherrschaft der Islamisten erholt. Von westlichen Kollegen werden sie scharf kritisiert. Es handle sich um Propaganda wie zu Goebbels Zeiten wird ihnen vorgeworfen. Die beiden Journalisten seien leichtgläubig und stünden im Auftrag der syrischen Regierung. Blumenthal und Khalek weisen die Vorwürfe zurück. Die Kritiker wollten die syrische Perspektive verhindern, welche nicht dem Narrativ der Mainstream-Medien entspricht.

Zum Video: https://deutsch.rt.com/international/92252-unerwunschte-perspektive-journalisten-berichten-aus/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge