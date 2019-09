Die von den USA dominierte »Organisation Amerikanischer Staaten« (OAS) hat am Mittwoch (Ortszeit) die Aktivierung des »Interamerikanischen Vertrags über gegenseitigen Beistand« (TIAR) beschlossen, um Kolumbien gegen eine angebliche Bedrohung durch Venezuela zu »verteidigen«.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/362700.usa-gegen-venezuela-kriegsgefahr-in-s%C3%BCdamerika.html

