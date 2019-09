Klares Zeichen an die USA. Unternehmen aus aller Welt widersetzen sich Drohungen aus Washington (Neues Deutschland)

Von Karin Leukefeld

Verträge zur Stromproduktion mit einem iranischen Unternehmen, Vereinbarungen über den Export von Gemüse und Obst nach Jordanien, Irak und Ägypten, drei Verträge mit russischen Öl- und Gasunternehmen zur Ausweitung der Förderung von Öl und Gas, Ausbau der Handels- und Wirtschaftskooperation mit Südossetien, Verträge mit Weißrussland – am Rande der 61. Internationalen Damaskus Messe wurde eine Reihe von Abkommen und Absichtserklärungen unterzeichnet. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1125718.klares-zeichen-an-die-usa.html

