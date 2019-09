Juan Guaidós Fotos mit Narco-Paramilitärs an der kolumbianisch-venezolanischen Grenze – Am 22.2.2019 bei Live-Konzert gegen Maduro (elespectador.com)

Quelle: https://kurzelinks.de/cibw

Die Polizei der kolumbianischen Stadt Cúcuta, an der Grenze zu Venezuela bestätigte, dass die Männer, die auf den gezeigten Bildern zu sehen sind, Anführer von Los Rastrojos sind.

Am 22. Februar dieses Jahres fand das Live-Konzert in Venezuela an der kolumbianisch-venezolanischen Grenze statt, als Protestkonzert gegen die Regierung von Nicolás Maduro. Unter anderem mit Künstlern wie Carlos Vives, Juanes und Miguel Bosé. Die Überraschung des Tages war die Ankunft des selbsternannten Interimspräsidenten von Venezuela, Juan Guaidó, in Cúcuta.

Es war nicht klar, wie Juan Guaidó das Konzerts erreicht hatte. Nach der Grenzschließung durch Präsident Nicolás Maduro gab es nur wenige Durchgangsmöglichkeiten. Darüber hinaus hatte die venezolanische Regierung ihm verboten, das Land in früheren Zeiten zu verlassen. Daher wurde vermutet, dass die kolumbianische Regierung ihm geholfen hatte, die Wege zu nutzen, die Venezolaner Tag für Tag zu Fuß benutzten, um nach Kolumbien zu gelangen.

Wilfredo Cañizares, Direktor der Progresar-Stiftung in Norte de Santander, bezweifelt diese Version. Der Forscher versicherte über seinen Twitter-Account, dass die Einreise von Guaidó nach Cúcuta in Puerto Santander von Mitgliedern von Los Rastrojos, einer kolumbianischen narco-paramilitärischen Gruppe, koordiniert wwurden. Laut Cañizares gaben die Grenzbewohner an, dass die Kriminellen sie gezwungen hätten, in ihren Häusern zu verbleiben, bis der Leiter des venezolanischen Parlaments abgeholt worden sei.

Hemos enviado al @CancilleriaCol @CarlosHolmesTru un derecho de petición, solicitando información acerca de quienes desde el gbno colombiano conocían,organizaron y/o participaron, en el operativo de ingreso a nuestro país de @jguaido. https://t.co/aRr7jyfKQX — WILFREDO CAÑIZARES (@wilcan91) September 12, 2019

Cañizares veröffentlichte zwei Fotos. In beiden Fällen tritt Juan Guaidó in Begleitung zweier Anführer der Rastrojos auf: alias El Brother und el Menor . Guaidó erscheint in der gleichen Kleidung, mit der seine Einreise nach Kolumbien registriert wurde. Es ist jedoch noch nicht bestätigt, ob die beiden Drogenbosse an der Einreiseoperation des Präsidenten der venezolanischen Versammlung direkt teilgenommen haben. In Bezug auf diese Episode wandte sich El Espectador an Edward Rodríguez, einen Berater von Guaidó, der sagte, er würde auf den Kontakt des Oppositionsführers aufnehmen.

Carlos Vecchio, Guaidós Botschafter in den USA antwortete n einem Interview mit eine Radiostation und sagte er, dass die Informationen über eine angebliche Zusammenarbeit des Vorsitzenden des venezolanischen Parlaments mit der kolumbianischen narco-paramilitärischen Gruppe „falsch“ seien.

„Ich hatte die Gelegenheit, Präsident Guaido in Kolumbien zu sehen, als der Gipfel von Lima stattfand, und keiner erwähnte es mir gegenüber. Vielmehr sagte er mir, dass es es nicht einfach sei, die Grenze zu überschreiten.

„Es gibt keine Verbindung zwischen der Interimsregierung von Juan Guaidó und einer paramilitärischen Guerillagruppe. Null, null.“

Der venezolanische Oppositionsführer wusste angeblich nicht, wer diese Männer sind.

Die von dieser Zeitung konsultierten Cúcuta-Behörden bestätigten, dass die beiden Personen auf den Fotos die Anführer der narco-paramilitärischen Organisation sind, die Verbrechen in Norte de Santander und Boca de Grita, Venezuela, begehen. Albeiro Lobo Quintero alias Brother und John Jairo Durán alias El Menor sind seit mehreren Monaten in der Hand der Behörden. Beide wurden der Polizei übergeben, weil der frühere Anführer von Los Rastrojos, Wilfredo de Jesús Torres Gómez, auch bekannt als Necoclí, sie verfolgt hatte. Letzterer, der in Valencia, Venezuela, gefangen genommen wurde, hätte El Menor und Bruder den Krieg erklärt weil sie angeblich gegen einen Pakt verstoßen hatten, dass sie die Führung respektieren mussten, während er im Nachbarland festgehalten wurde.

Die Aktivitäten von Los Rastrojos an der kolumbianisch-venezolanischen Grenze werden seit mehreren Jahren angeprangert. Diese Gruppe, deren Ursprung im Paramilitarismus begründet ist betreibt als Hauptaktivität Drogenhandel, „der den Kauf von Kokabasis für den Transport zu Drogenlaboratorien in Kolumbien oder über die Grenze in Venezuela umfasst“. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich sowohl in Kolumbien als auch in Venezuela.

