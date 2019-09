nach einem Bericht des US-Online-Magazins Defense One hat das Pentagon seinen Vorrat an schwer zu ortenden Langstrecken-Marschflugkörpern stark erhöht – wegen eines möglichen Krieges gegen Russland oder China!

(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP10319_130919.pdf )

