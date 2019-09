der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels, sagt zur Kriegsbereitschaft der Bundeswehr: „Es gibt so etwas wie ein Zwölf-Jahres-Programm bis 2031.“

Sehen Sie dazu ein Interview mit mir im Südwestrundfunk (SWR).

Lesen Sie zudem im Wortlaut, was der Werbeauftragte gesagt hat. Weitere Hintergründe finden Sie hier.

