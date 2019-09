Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat dem Iran den Krieg erklärt. Weil er das Land nicht direkt treffen kann, führt Israel einen Schattenkrieg gegen Teherans Verbündet im Irak, Syrien und dem Libanon – mit dem Segen der USA.

von Karin Leukefeld, Damaskus 11.09.2019

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/92185-israel-als-hammer-usa-tel/

