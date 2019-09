US-Präsident Donald Trump hat seinen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton entlassen. Trump verkündete die Nachricht nur 90 Minuten vor Boltons Erscheinen bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Nächste Woche soll der neue Berater benannt werden.

weiter hier:

https://deutsch.rt.com/nordamerika/92168-bericht-donald-trump-feuert-sicherheitsberater/

