Der erste Karibikeinsatz der Bundeswehr (german-foreign-policy.com)

(Eigener Bericht) – Die Bundeswehr startet ihren ersten Einsatz in der Karibik – als „Hilfseinsatz“ auf den Bahamas. Der Inselstaat ist von dem Hurrikan „Dorian“ katastrophal verwüstet worden; zahlreiche Todesopfer sind zu beklagen. Gemeinsam mit Soldaten aus den Niederlanden und weiteren NATO-Staaten sollen deutsche Militärs dazu beitragen, die Schäden zu bewältigen. Der Einsatz reiht sich ein in die ohnehin seit geraumer Zeit verstärkten deutschen Aktivitäten in der Region. Nach ersten Einflussbemühungen unmittelbar im Anschluss an die Unabhängigkeit der Bahamas von Großbritannien im Jahr 1973 ist für die Bundesrepublik vor allem der Finanz- und der Tourismussektor des Inselstaates wichtig geworden. Parallel dazu ist in den vergangenen Jahren der britische und insbesondere der US-amerikanische Einfluss in der Region gesunken. Im Gegenzug konnte die Volksrepublik China ihre Stellung ausbauen. Dem Einfluss Beijings wirkt Berlin mit seiner Betätigung in der Region entgegen, auch mit dem neuen „Hilfseinsatz“, der in erklärter Konkurrenz zur Katastrophenhilfe Chinas steht.

