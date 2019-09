Antiwar Billboards Are Up in Ireland – Werbung für unsere bevorstehende globale Antikriegskonferenz und Kundgebung am 5. und 6. Oktober (World Beyond War)

Limerick, Irland, jetzt sind 2 große Werbeflächen zur Konferenz in der Clare Street, der John Street, der John Street in Waterford und der Dublin Road in Singland angemietet worden.

Die Werbetafeln sind Teil der Werbung für unsere bevorstehende globale Antikriegskonferenz und Kundgebung.

https://worldbeyondwar.org/nowar2019

Sie sind auch Teil unserer weltweiten Kampagne zur Verbreitung von Friedens- und Antikriegsbotschaften. Hier sind Bilder:

hier mehr Infos über das komplette World Beyond War Werbeprojekt

