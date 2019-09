Internationales Literaturfestival Berlin 2019 mit Unterstützung für Regimechange in Venezuela und China

Collegium Hungaricum Berlin

Dorotheenstraße 12, 10117 Berlin

Do 19 9 19 — 19.30 Uhr

REFLECTIONS

Eine Gesprächsrunde über die von Gewalt und

Repression erfüllten Proteste in Venezuela und

El Salvador mit Karina Sainz Borgo [Venezuela/

E] und Oscar Martínez [El Salvador].

M: Bernd Pickert

Fr 20 9 19 — 21 Uhr

LITERATUREN DER WELT_PREMIERE

Karina Sainz Borgo [Venezuela/ E] zeichnet in

ihrem Debüt »Nacht in Caracas« ein eindringliches Porträt ihrer Heimat Venezuela.

M: Hanna Lemke S: Naomi Krauss

Germany reads for Hongkong

Das internationale literaturfestival berlin und das PEN Zentrum Deutschland rufen zu einer deutschlandweiten Lesung am 21. September 2019 für Hong Kong auf. Mit der Lesung soll der Solidarität mit der Demokratiebewegung in Hongkong Ausdruck verliehen werden, die sich u.a. gegen Auslieferungen von Regimekritikern ans chinesische Festland, polizeiliche und militärische Gewalt und für die Freilassung von politischen Gefangenen richtet.

https://www.literaturfestival.com/aktuelles/germany-hongkong

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge