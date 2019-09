Die Bundesregierung hat die meisten deutschen Polizisten und Entwicklungshelfer aus der afghanischen Hauptstadt Kabul evakuiert. Einige wurden nach Masar-i-Scharif im Norden des Landes gebracht, wo die Bundeswehr einen Stützpunkt hat. Andere wurden nach Hause geflogen. Das wurde am Sonntag durch Presseberichte bekannt.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/362380.afghanistan-taliban-flucht-aus-kabul.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge