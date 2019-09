Berlin: Kundgebung „Hände weg von Venezuela“ Samstag 7. September 2019

mit den kubanischen Hip Hop Künstlern

von Asociacion Hermanos Saiz

und dem Liedermacher

Tobias Thiele

http://haendewegvonvenezuela.net/links/kundgebung7.9.19.html

#NoMasbloqueo – Asociacion Hermanos Saiz, Hip Hop de Cuba #Berlin #HaendeWegVonVenezuela



#Berlin 7. Sept. 2019 – Liedermacher Tobias Thiele #HaendeWegVonVenezuela #HandsOffVenezuela



#Berlin 7. Sept. 2019 – Tobias Thiele #HaendeWegVonVenezuela #HandsOffVenezuela



#Berlin 7. Sept. 2019 – Tobias Thiele #HaendeWegVonVenezuela #HandsOffVenezuela



#HaendewegvonVenezuela – Rede Edgar Göll – Berlin 7.9..2019 #HandsOffVenezuela



#Berlin Sieptembre 7 #ManosFueraDeVenezuela / Mauro, Partido Comunista Peruano



#Solidaridad con #Venezuela #ManosFueraDeVenezuela #HaendewegvonVenezuela #Berlin Sept.7



Sept.7 #Berlin Alliance #HandsoffVenezuela #HaendewegvonVenezuela #Solidaridad #International



