„Westliche Werte“ ohne Wert. – von Rolf Gössner aus dem Buch „Todesursache: Flucht“

Europa ist mitverantwortlich für gravierende Fluchtursachen und tödliche Fluchtbedingungen, für die Diskriminierung von Migranten und xenophoben Hass.

Aktuelle Internet-Veröffentlichung des Gastbeitrags

„Die dunkle Kehrseite unserer westlichen Werte“

von Rolf Gössner (Internationale Liga für Menschenrechte)

aus der Buchpublikation >TODESURSACHE: FLUCHT< .

Hirnkost Verlag (Berlin), 2. akt. u. erweiterte Neuauflage Juni 2019, 496 Seiten, gebunden, 10 Euro.

ISBNs: 978-3-947380-32-9 print, 978-3-947380-33-6 epub, 978-3-947380-34-3 pdf.

Weitere Infos/Beiträge: https://flucht.hirnkost.de/

Der Beitrag findet sich im Anhang (aus: „Rubikon“) sowie in den weiter unten angegebenen Internet-Magazinen.

„Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören.“ So steht es in Artikel 2 des Vertrags der Europäischen Union. Die Wahrheit ist eine andere. In seinem Beitrag spürt Rolf Gössner den so hartnäckig verdrängten Ursachen und Bedingungen von Krieg, Terror und Flucht nach. Bei dieser Spurensuche stößt man rasch auf die dunkle Kehrseite unserer „westlichen Werte“ und „unserer Art zu leben“, wie sie nach Terroranschlägen oder „Flüchtlingswellen“ routinemäßig beschworen werden. Letztlich geht es dabei um die immense Mitverantwortung des Westens, Europas und Deutschlands für vielfältige Kriegs-, Terror- und Fluchtursachen, besonders im Nahen und Mittleren Osten, aber auch in Afrika. Und es geht um die deutsche und europäische Mitverantwortung für Abschottung und Fluchtbedingungen, die dazu führen, dass Zigtausende Menschen während ihrer Flucht ums Leben kamen und weiterhin kommen. Nicht zuletzt geht es auch um politisch-diskriminierende Abstoßungsreaktionen sowie um rassistische Hetze und Gewalt gegen Geflüchtete und Migranten in den europäischen Zielländern. Der Autor begibt sich in seinem Beitrag auch auf die Suche nach ursachenorientierten Auswegen aus dieser Misere und aus dieser humanitären Katastrophe.

Der aktualisierte Beitrag ist vor Kurzem in voller Länge unter dem neuen Titel >‚Westliche Werte’ ohne Wert< erschienen:

auf „RUBIKON“ – das Magazin für die kritische Masse (s. auch pdf im Anhang): https://www.rubikon.news/artikel/westliche-werte-ohne-wert

„HINTER-DEN-SCHLAGZEILEN“. Magazin für Information und Rebellion. Gegründet von Konstantin Wecker, hrg. von IHW-Initiative für eine humane Welt: https://hinter-den-schlagzeilen.de/westliche-werte-ohne-wert

Die Neuauflage von „Todesursache: Flucht“ ist zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni 2019 erschienen. Über 35.000 Menschen sind in den vergangenen 26 Jahren auf der Flucht nach Europa ums Leben gekommen. Von vielen sind nicht einmal die Namen bekannt. Das Buch „Todesursache: Flucht“ widmet sich ihrem Schicksal. In dieser Buchpublikation finden sich weitere Gastbeiträge u.a. von Heribert Prantl, Bernd Mesovic, Heinrich Bedford-Strohm, Carlos Collado Seidel, Moustapha Diallo, Stephan Lessenich u.a.

Hier ein Blick in das Buch, inklusive Inhaltsverzeichnis: https://shop.hirnkost.de/wp-content/uploads/2018/10/Todesursache_Flucht_Presse.pdf

Die Liste der Unterstützer-Organisationen des Buchprojekts (darunter die Internationale Liga für Menschenrechte): https://flucht.hirnkost.de/unterstuetzerinnen/

