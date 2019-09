6.09.2019



Mit rund 3.000 Soldaten aus 18 Staaten beginnt am Freitag in der Ostsee die Übung „Northern Coasts“, bei der diesmal Deutschland das Kommando übernimmt. Einziger Ostsee-Anrainer, der nicht mitübt, ist Russland. Laut Marine richtet sich das Manöver aber nicht gegen Moskau.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/international/92043-northern-coasts-nato-marinemanoever-probt-ostseekrieg/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge