Die „Trostfrauen“ und der gemeinsame Kampf gegen sexualisierte Gewalt (Koreaverband Berlin)

Im Januar 2019 startete der Korea Verband in seinen Räumlichkeiten das Museumsprojekt MuEon DaEon | Sprachlos Vielstimmig, das sich der sexualisierten Gewalt in Konflikten und in Friedenszeiten widmet. Dieses wird nun um eine umfassende Dauerausstellung erweitert.

Eröffnung der Dauerausstellung:

Die „Trostfrauen“ und der gemeinsame Kampf gegen sexualisierte Gewalt

in Anwesenheit des Künstlerpaars Kim Seo-Kyung und Kim Eun-Sung

Zeit: 12. September 2019 um 18:00 Uhr

Ort: Korea Verband, Quitzowstr. 103, 10551 Berlin

Die Dauerausstellung dokumentiert die Kontinuität sexualisierter Gewalt als global immer wiederkehrende Form der Gewalt. Sie thematisiert die Geschichte der „Trostfrauen“, der sexuellen Sklaverei durch das japanische Militär im Zweiten Weltkrieg, die Wehrmachts- und Lagerbordelle des NS-Regimes, sowie die Vergewaltigungen von deutschen Frauen durch Soldaten der Alliierten. Am Beispiel Südkoreas wird veranschaulicht, wie Gewalterfahrungen und koloniales Erbe weitergereicht werden: Vergewaltigungen durch südkoreanische Soldaten im Vietnamkrieg und organisierte Prostitution für US-Soldaten in Militärstützpunkten in Südkorea. Schließlich werden Wege der Verarbeitung am Beispiel der Ezidinnen nach dem Völkermord von 2014, der Arbeit von Medica Mondiale und unserer Aktivitäten vor Ort aufgezeigt. Zusätzlich zu den dokumentarischen Darstellungen werden auch Kunstwerke wie die „Friedensstatue auf Reisen“ und die „Vietnam Pieta“ von dem bekannten Künstlerpaar Kim Seo-Kyung und Kim Eun-Sung ausgestellt.

Bei der Eröffnungsfeier stehen nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung weshalb um eine verbindliche Anmeldung per Mail gebeten wird. An mail@koreaverband.de

mehr Infos hier:

https://www.koreaverband.de/blog/2019/09/04/mueon-daeon-sexualisierte-gewalt/

