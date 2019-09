World BEYOND War – Konferenz und Friedenscamp 2019 in Limerick, Irland – 5. & 6. Oktober

World BEYOND War’s annual conference & peace camp in Limerick, Ireland!

Anti-Kriegsaktivisten und Friedensbotschafter aus der ganzen Welt treffen sich für Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen und Arbeitsgruppen.

Unter anderen mit Reden von:

Mairead Maguire , Friedensnobelpreisträgerin

Clare Daly , Teachta Dála für Dublin Fingal, Mitglied des Europäischen Parlaments

Kathy Kelly , Aktivistin und Autorin

Ed Horgan , Gründer von Veterans For Peace Ireland

Laura Hassler , Gründer und Direktor von Musicians Without Borders

Network mit anderen Aktivisten um Wege und Strategien zu entwickeln

Protest am Shannon Airport am 6. Oktober gegen die Nutzung des Flughafens durch das US-Militär.



Reserve your spot at #NoWar2019!



