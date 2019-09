Venezuelas Präsident Maduro bekräftigt seine Bereitschaft, Chinas Vorschlag zum Aufbau einer Gemeinschaft des gemeinsamen Schicksals für die Menschheit zu unterstützen.

Venezuela teilt Chinas Vision einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit, sagte Präsident Nicolas Maduro.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die Menschheit zu einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft des Respekts und des Friedens entwickeln muss“, sagte Maduro kürzlich bei einem Interview mit Xinhua am Amtssitz des Präsidenten in Caracas.

Er bezeichnete die Vision als „progressiv“ und sagte, es müsse der Aufbau einer „multipolaren, multizentrischen“ Weltordnung vorangetrieben werden.

Maduro forderte „die neuen Großmächte“ auf, die Welt davon zu überzeugen, dass es möglich ist, eine Gemeinschaft auf den Grundsätzen der Gleichheit und Souveränität aufzubauen.

„Sie müssen aufstehen und dem Rest der Welt sagen: Es ist möglich, eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen, es ist möglich, eine multipolare, multizentrische Welt aufzubauen“.

„Dies ist die einzige Welt, in der wir leben und existieren können. Die Welt kann keinen Rückschritt in die alten Kolonien machen, die alte Hegemonie … es muss eine Welt sein, in der wir alle die Möglichkeit haben, uns zu entwickeln.“

Die Welt des 21. Jahrhunderts müsse sich zu mehr Zusammenarbeit und Respekt entwickeln, damit das Völkerrecht die expansionistischen und supremassistischen Ambitionen einiger Mächte außer Kraft setzen könne, sagte der Präsident.

Das heutige internationale Panorama ist gespickt mit den interventionistischen Ansichten der US-Regierung, die „wir vollständig ablehnen“, sagte Maduro und stellte fest, dass Regierungen auf der ganzen Welt „die Kräfte der Vernunft und des Völkerrechts vereinen müssen, um all diese interventionistischen Maßnahmen abzulehnen“.

Venezuela und China feiern in diesem Jahr den 45. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen, und ihre Beziehungen seien ein Vorbild für andere, sagte Maduro.

Die beiden Seiten machten Fortschritte bei der „Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Energie, Finanzen, Technologie, Kultur, Politik und Diplomatie“, und die bilateralen Beziehungen seien „auf einem optimalen Punkt des Verständnisses, der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Nutzens“, sagte er.

Venezuela ist zu einem wichtigen Handelspartner und Ziel chinesischer Investitionen in Lateinamerika geworden, und die bilaterale Zusammenarbeit in Bereichen wie Energie, Landwirtschaft, Infrastruktur und Hochtechnologie läuft nach Angaben des chinesischen Außenministeriums reibungslos.

Maduro würdigte Chinas Solidarität innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, in dem China „das Völkerrecht verteidigt, Venezuela verteidigt“ und einseitige US-Maßnahmen gegen das südamerikanische Land verurteilt hat.

In diesem Jahr jährt sich zum 70. Mal die Gründung der Volksrepublik China. Maduro sprach hoch über das, was China erreicht hat.

In den vergangenen sieben Jahrzehnten habe China erhebliche Fortschritte in Wissenschaft und Technologie erzielt.

„Das Erreichte ist bewundernswert, und aus der Bolivarischen Republik Venezuela müssen wir dem chinesischen Volk unsere Grüße, Anerkennung, Glückwünsche und Bewunderung übermitteln“, sagte Maduro.

Über die jüngsten Unruhen in Hongkong sagte der Präsident, Venezuela habe unter den Arten interventionistischer Strategien gelitten, die Washington derzeit auch in der chinesischen Stadt Hongkong anwendet.

„Wir sehen, dass sie dieselbe Methode anwenden, die sie in Venezuela mehrfach angewendet haben, die sogenannten Farbrevolutionen, um Hongkong zu destabilisieren und ein ernstes Problem für die chinesische Souveränität zu schaffen“, sagte Maduro.

Quelle: http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/03/c_138361052.htm

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge