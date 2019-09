Wie der frühere US-Geheimdienst OSS, Vorläufer der heutigen CIA, im Zweiten Weltkrieg in Deutschland und der Schweiz im Hintergrund mitgemischt hat, wie OSS-Europa-Chef Allan Dulles sogar Informanten im Umkreis von Stauffenberg hatte und wie das alles zusammenhängt, das erklärt der Kölner Philosoph und Finanz-Experte Dr. Werner Rügemer.

Teil 1

Teil 2

