Arreaza bestätigte die Erklärungen der Vizepräsidentin Delcy Rodríguez, die im sozialen Netzwerk Twitter anprangerte, dass der kolumbianische Präsident Iván Duque bewaffnete Banden sponsert, um die venezolanische Nation zu destabilisieren.

weiterlesen hier:

http://de.granma.cu/mundo/2019-09-02/venezuela-wird-kolumbien-bei-den-vereinten-nationen-wegen-vereitelter-attentate-anklagen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge