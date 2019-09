Die Rolle Polens war zwiespältig: Alexander Tschubarjan über den Beginn des Zweiten Weltkrieges

Warum konnte die Antihitlerkoalition in den Jahren 1938-1939 in Europa nicht zustandekommen, sodass der Krieg hätte verhindert werden können? Darüber streiten Historiker immer wieder. Den russischen Blick auf die Ereignisse fasst Russlands „Chef-Historiker“ zusammen.

„Nachdem alle politischen Möglichkeiten erschöpft sind, um auf friedlichem Wege eine für Deutschland unerträgliche Lage an seiner Ostgrenze zu beseitigen, habe ich mich zur gewaltsamen Lösung entschlossen“: So beginnt die Weisung Nr. 1 für die Kriegsführung des damaligen Obersten Befehlshabers der Wehrmacht Adolf Hitler vom 31. August 1939. Dieser Befehl gilt als Beginn des Zweiten Weltkrieges, der sich dieser Tage zum 80. Mal jährt.

RT Deutsch sprach mit dem hochrangigen russischen Historiker Alexander Tschubarjan in Moskau darüber, ob es in den Vorkriegsjahren die politische Möglichkeiten gab, den Krieg durch klug ausgehandelte Allianzen zu verhindern..

Zum Video: https://deutsch.rt.com/europa/91754-rolle-polens-war-zwiespaeltig-alexander-tschubarjan-beginn-des-zweiten-weltkrieges/

Zum ersten Teil des Interviews, der dem deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt gewidmet war: https://deutsch.rt.com/international/91545-80-jahre-nichtangriffspakt-russlands-chef/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge