Netanjahu alarmiert über mögliche Annäherung zwischen USA und Iran (RT Deutsch)

28.08.2019

Die Signale, die aus Europa und insbesondere von US-Präsident Donald Trump kommen, haben die israelische Regierung von Benjamin Netanjahu in größte Alarmbereitschaft versetzt. Beim G7-Gipfel in Biarritz deutete sich eine Annäherung zwischen Washington und Teheran an, was Jerusalem ablehnt.

„Wir wollen keinen Regimewechsel“ im Iran. Diese Worte des US-Präsidenten beim G7-Gipfel im französischen Biarritz müssen bei seinem Nationalen Sicherheitsberater John Bolton und weiteren Verfechtern genau dieser Iran-Strategie in den Vereinigten Staaten von Amerika wie ein Schlag ins Gesicht vorgekommen sein. Doch nicht nur in den USA, sondern auch in Israel wurde das, was sich in Frankreich abgespielt hat, mit Ärger und Frust zur Kenntnis genommen.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/international/91656-netanjahu-alarmiert-ueber-moegliche-annaeherung/

