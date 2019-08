Im Mai 1989 trafen sich Wissenschaftler aus der BRD und der DDR zum halboffiziellen Gespräch über die Perspektiven der Deutschlandpolitik. Kurze Zeit später änderte die Bundesregierung ihren Kurs. Schon im September standen die Zeichen auf Annexion

Von Ekkehard Lieberam*

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/361759.1989-kooperation-statt-vereinigung.html

