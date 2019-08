Initiative zum Antikriegstag gestartet Aufruf »Nie wieder Krieg!«: Friedensaktivisten laden für Sonnabend nach Berlin

Am bevorstehenden Sonntag jährt sich der Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen zum 80. Mal. Für den Abend vor dem in der BRD am 1. September begangenen Antikriegstag hat die Initiative »Nie wieder Krieg!« zu einer Veranstaltung in die Bundeshauptstadt geladen. Zudem stellten Vertreter der Initiative am Dienstag in Berlin ihren Aufruf an »die Bundesregierung, die Parteien und die Medien in Deutschland« vor, den zu dem Zeitpunkt bereits mehr als 150 Menschen unterzeichnet hatten.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/361653.aufruf-der-friedensbewegung-initiative-zum-antikriegstag-gestartet.html

zum Aufruf hier:

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge