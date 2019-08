Der investigative US-Journalist Nick Turse hat für The Intercept die Ergebnisse einer Pentagon-Studie über die Zunahme der Gewalt in Afrika durch die Aktivitäten des in Stuttgart residierenden U.S. Africa Command untersucht.

(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP09619_280819.pdf )

