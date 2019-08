24.08.2019

Seit Jahren behaupten der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, dass der Iran heimlich Nuklearwaffen entwickelt und gegen das Atomabkommen verstößt. Dem widersprechen nun erneut US-Geheimdienste.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/international/91552-us-geheimdienste-verpassen-netanjahu-und/

