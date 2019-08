Militärmanöver Unitas LX: Muskelspiele gegen Venezuela. Seestreitkräfte der USA und aus einem Dutzend meist rechter lateinamerikanischer Länder sind an Übungen in Brasilien beteiligt (amerika21)

Die US-Marine sei bereit, in Venezuela „alles zu tun, was nötig ist“, sagte der Kommandeur des US-Südkommandos Admiral Craig Faller am Montag,

zum Artikel hier:

https://amerika21.de/2019/08/230548/brasilien-venezuela-usa-manoever-unitas

