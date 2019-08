Stürme, Trockenheit und Schädlinge setzen den Wäldern zu. Während hierzulande Hilfsmaßnahmen diskutiert werden, brennen in Sibirien die Urwälder ab. Und der amazonische Regenwald stirbt schneller denn je.

hier zum Artikel:

https://www.heise.de/tp/features/Alarmstufe-Rot-im-Wald-4504228.html?seite=all

