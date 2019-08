80 Jahre Deutsch-Sowjetischer Nichtangriffsvertrag

Vor 80 Jahren, am 24. August 1939 (Ortszeit) unterzeichneten der sowjetische Außenminister W. M. Molotow und der deutsche Außenminister von Ribbentrop in Moskau den deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag. Er trat mit Datum vom 23.8.1939 in Kraft. Noch heute wird der Vertrag bis in linke Kreise als „Hitler-Stalin-Pakt“ verunglimpft, verbunden mit der Behauptung, er habe der „Aufteilung Polens“ gedient. (Ironischerweise hören wir nie, dass es sich beim „Münchener Abkommen“ von 1938, bei dem die Tschechoslowakei vor den Augen der Weltöffentlichkeit zerschlagen wurde, um einen „Hitler-Chamberlain-Daladier-Mussolini-Pakt“ gehandelt habe.) Seriöse Historiker sehen dagegen die Bedeutung des Vertrags für den Aufbau der sowjetischen Verteidigungskapazität und für die spätere Bildung der Antihitlerkoalition. Freidenker Wolfgang Schürer beleuchtet die komplizierten historischen Bedingungen, welche die sowjetische Führung zu der außenpolitischen Zäsur veranlassten.

weiterlesen hier: https://www.freidenker.org/?p=6850

