Mehr als fünf Millionen Menschen haben bislang einen offenen Brief an UN-Generalsekretär António Guterres unterzeichnet, mit dem die Vereinten Nationen aufgefordert werden, gegen die antivenzolanischen Sanktionen der USA einzuschreiten. Diese Zahl nannte Venezuelas Präsident Nicolás Maduro am Donnerstag (Ortszeit) in Caracas. Die gesammelten Unterstützungserklärungen sollen Ende September während der UN-Vollversammlung in New York übergeben werden. (Xinhua/jW)

