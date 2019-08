Trump mal nachdenklich. US-Handelskrieg bringt nicht erwünschte Resultate. Teilweise Aufhebung der Strafzölle nicht mehr ausgeschlossen – Von Jörg Kronauer (junge Welt)

Es läuft nicht rund mit dem Wirtschaftskrieg des Donald Trump. Treffen Berichte verschiedener US-Medien zu, dann sieht sich das Weiße Haus wegen sich verschlechternder ökonomischer Daten und der wachsenden Furcht vor einer Rezession inzwischen gezwungen, über neue Schritte zur Förderung der Binnenkonjunktur nachzudenken. Selbst Überlegungen, einen Teilrückzug bei den Strafzöllen gegen China einzuleiten, sind demnach nicht mehr tabu. Denn die Schäden, die Trumps Wirtschaftskrieg im eigenen Land verursacht, werden immer größer.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/361287.sanktionen-trump-mal-nachdenklich.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge