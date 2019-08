Pat Elder von World Beyond War informiert über die Verseuchung aktueller und ehemaliger US-Militärstandorte in der Bundesrepublik Deutschland mit krebserregenden per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen.

(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP09419_230819.pdf )

