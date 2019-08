Ukraine: Am Scheideweg / Einmischung der Bundesregierung (RT Deutsch)

Ukraine am Scheideweg – – Teil 1

Die Ukrainer wollten mehrheitlich mit der Wahl Selenskijs Nationalisten und Neofaschisten eine Absage erteilen. Weil Selenskij aber den verhassten Ausgleich mit Russland sucht, droht eine „Zivilgesellschaft“ von Extremisten, durch NGOs unterstützt, mit Aufstand für „Demokratie“.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/meinung/91414-ukraine-am-scheideweg-teil-1/

Die irreführenden Informationen der Bundesregierung über die Ukraine – Teil 1

Der Westen habe sich 2014 in der Ukraine nicht eingemischt, Rechtsextreme dort seien ohne Einfluss. Und der Sturz von Präsident Janukowitsch sei kein Putsch gewesen – all das behauptet die Bundesregierung seit Jahren. Nur sind diese Behauptungen falsch.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/meinung/91384-regierungsinfos-fur-mdb-uber-ukraine/

