Am 20. August geht es im UN-Sicherheitsrat um „Herausforderungen für Frieden und Sicherheit im Mittleren Osten“ –

Hier weiterlesen:

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/91415-anrainer-und-regionalstaaten-in-persischen-golfregion-ruecken-zusammen/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge