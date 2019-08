Unterschriftenaktion NO+TRUMP – Venezuela vor der Sanktionspolitik der USA zu beschützen

An folgenden Orten sind die Listen für die Unterschriftenaktion NO+TRUMP ausgelegt, um den beiliegenden Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, zu unterzeichnen.

In dem Brief wird darum gebeten, Venezuela vor der Sanktionspolitik der USA zu beschützen. Auch wird das Ende der brutalen Aggression gegen Venezuela gefordert.

BERLIN:

Botschaft der Bolivarischen Republik Venezuela

Schillstr. 10

10785 Berlin

Öffnungszeiten: Mo – Do 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, Fr 09:00 – 12:00 Uhr

Ladengalerie von junge Welt

Torstraße 6, 10119 Berlin (Nähe Rosa-Luxemburg-Platz)

Öffnungszeiten: Montag-Donnerstag 12-18 Uhr, Freitag 10-14 Uhr.

Tel.: 030 53635556

Coop Anti-War Café Kunst-Bar

Rochstr.3

10178 Berlin (nähe Alexanderplatz/Hackescher Markt)

MO, DI, DO, FR, SA ab 18 Uhr

HAMBURG:

Generalkonsulat der Bolivarischen Republik Venezuela in Hamburg

Johnsallee 30

20148 Hamburg

Tel.: 040 445450

FRANKFURT:

Generalkonsulat der Bolivarischen Republik Venezuela in Frankfurt

Eschersheimer Landstrasse 19-21

60322 Frankfurt am Main

Tel.: 069 9150110

