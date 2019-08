Regierung der Türkei ist „gegen ausländische Interventionen, um legitime Regierungen zu stürzen, auch in Venezuela“.

Die Türkei bestätigte am 19. August ihren offiziellen Standpunkt „gegen ausländische Interventionen, um legitime Regierungen zu stürzen, auch in Venezuela.“

„ Die Beziehungen der Türkei zu Venezuela beruhen auf den Grundsätzen der Nichtintervention in die inneren Angelegenheiten, die Achtung der Hoheitsrechte von Staaten, Vdes olkswillens und der Demokratie sowie gemeinsamer Interessen“ , sagte der Sprecher des Außenministeriums Hami Aksoy in einer Erklärung.

Er forderte alle Parteien auf, den politischen Dialog in Venezuela zu unterstützen .

„Es ist sehr wichtig, dass alle Parteien, die bereit sind, eine dauerhafte Lösung für die gegenwärtigen Meinungsverschiedenheiten in Venezuela zu finden, den politischen Dialog weiterhin unterstützen. Diese Bemühungen sollten nicht über interne politische Diskussionen und tägliche Interessen vergeudet werden “, sagte er.

Eine Änderung der prinzipiellen Position der Türkei in Venezuela komme nicht in Frage, heißt es in der Erklärung und der Regierungssprecher fügte hinzu: „Die Entscheidungen des Privatsektors und der Institutionen, insbesondere aufgrund der umfassenden einseitigen Sanktionen, die die USA gegen Venezuela verhängen , sind unabhängig der offiziellen bilateralen Beziehungen zwischen der Türkei und Venezuela .“

