Hongkong im Fadenkreuz globaler Mächte und ideologischer Kämpfe – von Kevin Zeese and Margaret Flowers (Popular Resistance)

https://popularresistance.org/hong-kong-in-the-crosshairs-of-global-power-and-ideological-struggles/

Hongkong ist eines der extremsten Beispiele des neoliberalen Großfinanzkapitalismus der Welt. Infolgedessen leiden viele Menschen in Hongkong unter großer wirtschaftlicher Unsicherheit in einer Stadt mit 93 Milliardären, die zweitgrößte aller Städte weltweit.

Hongkong leidet mehr als 150 Jahre nach den Opiumkriegen unter der Kolonialisierung durch Großbritannien. Die Briten errichteten ein kapitalistisches Wirtschaftssystem und Hongkong hatte keine Geschichte der Selbstverwaltung erlebt. Als sich Großbritannien zurückzog, handelte es ein Abkommen aus, das China 50 Jahre lang daran hindert, das politische und wirtschaftliche System Hongkongs zu ändern, indem es Hongkong zu einer Sonderverwaltungsregion (Special Administrative Region, SAR) macht.

China kann das Leiden der Menschen in Hongkong nicht lösen. Dieser Ansatz „Ein Land, zwei Systeme“ bedeutet, dass der extreme Kapitalismus Hongkongs neben dem sozialen System Chinas existiert, aber von diesem getrennt ist. Hongkong hat ein ungewöhnliches politisches System. Zum Beispiel muss die Hälfte der Sitze im gesetzgebenden Organ Geschäftsinteressen vertreten, was bedeutet, dass Unternehmensinteressen gleichberechtigt über die Gesetzgebung abstimmen.

Hongkong ist ein globales Finanzzentrum und auch ein Zentrum für Finanzkriminalität. Zwischen 2013 und 2017 stieg die Zahl der verdächtigen Transaktionen, die Strafverfolgungsbehörden gemeldet wurden, von 32.907 auf 92.115. Es gab eine geringe Anzahl von Strafverfolgungsmaßnahmen, die von 167 im Jahr 2014 auf 103 im Jahr 2017 zurückgingen. Die Verurteilungen gingen auf nur eine Person zurück, die im Jahr 2017 zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt worden war.

Das Problem ist weder das Auslieferungsgesetz, vor dessen Hintergrund die Proteste angefacht wurden, noch China. Die Probleme sind Hongkongs Wirtschaft und Regierungsführung.

Das Auslieferungsgesetz

Als Grund für die jüngsten Proteste wurde ein Auslieferungsgesetz vorgebracht, da es keinen legalen Weg gibt, um zu verhindern, dass Kriminelle der Anklage entgehen, wenn sie nach Hongkong fliehen. Der Gesetzesentwurf wurde von der Regierung von Hongkong im Februar 2019 vorgeschlagen, um einen Mechanismus zur Überstellung von Flüchtlingen in Hongkong nach Taiwan, Macau oder Festlandchina einzuführen.

Auslieferungsgesetze sind eine Rechtsnorm zwischen Ländern und innerhalb von Ländern (z. B. zwischen Staaten), und da Hongkong Teil von China ist, ist es ziemlich einfach. Tatsächlich schlug ein demokratiefreundlicher Gesetzgeber, Martin Lee, 1998 ein Gesetz vor, das dem Gesetz ähnelt, gegen das er jetzt opponiert, um sicherzustellen, dass eine Person am Ort der Straftat strafrechtlich verfolgt werden kann und vor Gericht gestellt wird.

Der Vorstoß zur Gesetzesvorlage kam 2018, als ein in Hongkong lebender Chan Tong-kai angeblich seine schwangere Freundin Poon Hiu-wing in Taiwan tötete und dann nach Hongkong zurückkehrte. Chan gab zu, dass er Poon bei der Polizei von Hongkong getötet hatte, aber die Polizei konnte ihn nicht wegen Mordes beschuldigen noch konnte man ihn nach Taiwan ausliefern, da keine Einigung erzielt wurde.

Das vorgeschlagene Gesetz umfasst 46 Arten von Straftaten, die weltweit als schwerwiegende Straftaten anerkannt werden. Dazu gehören Mord-, Vergewaltigungs- und Sexualstraftaten, Übergriffe, Entführungen, Zuwanderungsverletzungen und Drogendelikte sowie Eigentumsdelikte wie Raub, Einbruch und Brandstiftung und andere traditionelle Straftaten. Und es umfasste auch Geschäfts- und Finanzverbrechen.

Monate vor den Straßenprotesten sprach sich die Wirtschaft gegen das Gesetz aus. Die beiden wirtschaftsfreundlichen Parteien in Hongkong forderten die Regierung nachdrücklich auf, Wirtschaftsverbrechen von der Liste der Straftaten auszunehmen, die Gegenstand eines künftigen Auslieferungsabkommens sind. Der Druck durch die wirtschaftlichen Schwergewichte der Stadt nahm zu. Die us-amerikanische Handelskammer AmCham, eine 50 Jahre alte Organisation, die über 1.200 US-amerikanische Unternehmen vertritt, die in Hongkong geschäftlich tätig sind, lehnte den Vorschlag ab.

AmCham sagte, dies würde den Ruf der Stadt schädigen: „Jede Änderung der Auslieferungsbestimmungen, die die Möglichkeit einer Verhaftung und Überstellung von Führungskräften aus der internationalen Wirtschaft, die in Hongkong leben oder durch Hongkong reisen, aufgrund von Vorwürfen der Wirtschaftskriminalität der Regierung auf dem Festland erheblich erweitert. würde die Wahrnehmung Hongkongs als sicheren Ort für den internationalen Geschäftsbetrieb untergraben. “

Kurt Tong, der führende US-Diplomat in Hongkong, sagte im März, dass der Vorschlag die Beziehungen zwischen Washington und Hongkong erschweren könnte. Das Zentrum für internationale Privatunternehmen, ein Arm der NED, sagte, das vorgeschlagene Gesetz würde die wirtschaftliche Freiheit untergraben, Kapitalflucht verursachen und Hongkongs Status als Drehscheibe für den globalen Handel bedrohen. Sie wiesen auf einen parteiübergreifenden Brief hin, den acht Kongressabgeordnete unterzeichnet hatten, darunter die US-Senatoren Marco Rubio, Tom Cotton und Steve Daines sowie Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses, Jim McGovern, Ben McAdams, Chris Smith, Tom Suozzi und Brian Mast, die sich gegen den Gesetzesentwurf aussprachen .

Befürworter der Gesetzesvorlage reagierten mit dem Ausschluss von neun der Wirtschaftsverbrechen und machten die Auslieferung nur für Verbrechen möglich, die mit mindestens sieben Jahren Gefängnis geahndet werden. Diese Änderungen befriedigten die Befürworter großer Unternehmen jedoch nicht.

Die Massenproteste und die Rolle der USA

Von dieser Aufmerksamkeit auf das Gesetz wuchs die Opposition mit der Bildung einer Koalition, um Proteste zu organisieren. Alexander Rubinstein berichtet: „Die von den Hongkonger Medien, einschließlich der South China Morning Post und der Hong Kong Free Press, als Organisatoren der Demonstrationen gegen das Auslieferungsgesetz angeführte Koalition wird als Civil Human Rights Front bezeichnet. Auf der Website dieser Organisation sind die von der NED finanzierten HKHRM (Human Rights Monitor), der Hongkonger Gewerkschaftsbund, die Hongkonger Journalistenvereinigung, die Bürgerpartei, die Labour Party und die Demokratische Partei als Mitglieder der Koalition aufgeführt. “HKHRM allein erhielt zwischen 1995 und 2013 mehr als 1,9 Millionen US-Dollar aus Mitteln der NED. Im Juni begannen dann große Proteste.

Der Aufbau der Anti-China-Bewegung in Hongkong ist seit 1996 ein langfristiges Projekt der NED. Im Jahr 2012 investierte die NED über ihr National Democratic Institute 460.000 USD in den Aufbau der Anti-China-Bewegung (auch bekannt als Demokratiebewegung), insbesondere unter der Studentenschaft. Zwei Jahre später fanden die Massenproteste von Occupy Central statt. In einem Offenen Brief 2016 an Kurt Tong wurde auf diese und andere NED-Zuschüsse hingewiesen und Tong gefragt, ob die USA eine Unabhängigkeitsbewegung in Hongkong finanzieren würden.

Während der aktuellen Proteste wurde das Treffen der Organisatoren mit Julie Eadeh, der Chefin der politischen Einheit des US-Generalkonsulats, in einem Hotel in Hongkong durch Fotos dokumentiert. Sie trafen sich auch mit China Hawks in Washington, DC, darunter mit dem US-Vizepräsidenten Pence, mit US-Außenminister Pompeo, dem nationaler Sicherheitsberater John Bolton, dem US-Senator Marco Rubio und dem Abgeordneten Eliot Engel, mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses. Larry Diamond, dem Mitherausgeber der NED-Veröffentlichung und dem Co-Vorsitzender für Forschung, der die Demonstranten offen ermutigt hat. Er übermittelte an diesem Wochenende eine Videobotschaft der Unterstützung während ihrer Kundgebung.

Zu den Protesten gehörten viele Elemente der US-Farbrevolution mit Taktiken wie Gewalt – Angriffe auf umstehende Personen, Medien, Polizei und Rettungskräfte. Ähnliche Taktiken wurden in der Ukraine, in Nicaragua und in Venezuela angewendet, z. gewaltsame Straßenbarrikaden. US-Beamte und Medien kritisierten die Reaktion der Regierung auf die gewaltsamen Proteste, obwohl sie über die extreme Polizeigewalt gegen die Gelbwesten-Bewegung in Frankreich geschwiegen haben. Demonstranten verwenden auch Schwarmtechniken und ausgefeilte Social-Media-Nachrichten für Menschen in den USA.

Die Massenproteste wurden fortgesetzt. Am 9. Juli erklärte Carrie Lam die Gesetzesvorlage als beendet und damit ausgesetzt. Die Demonstranten fordern nun die Rücknahme des Gesetzes, den Rücktritt von Carrie Lam sowie eine Untersuchung der Polizei. Weitere Informationen zu den Protesten und zum Engagement der USA finden Sie in unserem Interview mit K. J. Noh über Clearing the FOG (verfügbar ab Montag).

Was macht die Unzufriedenheit in Hong Kong aus?

Die Ursache für Unruhen in Hongkong ist die wirtschaftliche Unsicherheit, die sich aus dem Kapitalismus ergibt. 1997 einigten sich Großbritannien und China darauf, das „frühere kapitalistische System“ für 50 Jahre beizubehalten.

Hongkong ist seit 1995, als der Index begann, im Heritage Index of Economic Freedom als die freieste Volkswirtschaft der Welt eingestuft worden. 1990 beschrieb Milton Friedman Hongkong als das beste Beispiel für eine marktwirtschaftliche Wirtschaft. Das Ranking basiert auf niedrigen Steuern, geringen Vorschriften, starken Eigentumsrechten, unternehmerischer Freiheit und Offenheit für den globalen Handel.

Graeme Maxton schreibt in der South China Morning Post: „Die einzige Möglichkeit, die Ordnung wiederherzustellen, besteht in einer radikalen Änderung der Wirtschaftspolitik in Hongkong. Nach Jahrzehnten, in denen fast nichts unternommen wurde und der freien Marktherrschaft freien Lauf gelassen wurde, ist es an der Zeit, dass die Regierung von Hongkong das tut, wofür sie da ist. im Interesse der Mehrheit zu regieren. “

Das Problem ist nicht der Auslieferungsvorschlag, Carrie Lam oder China. Was wir beobachten, ist eine uneingeschränkte neoliberale Wirtschaft, die als freier Markt auf Steroiden, auf Aufputschmitteln beschrieben wird. Hongkongs Wirtschaft im Verhältnis zum chinesischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist von einem Höchststand von 27 Prozent im Jahr 1993 auf weniger als 3 Prozent im Jahr 2017 gefallen. Während dieser Zeit verzeichnete China ein enormes Wachstum, unter anderem im nahe gelegenen marktfreundlichen Shenzen aber nicht mehr so stark in Hongkong.

Sara Flounders schreibt: „In den letzten 10 Jahren stagnierten die Löhne in Hongkong, während die Mieten gleichzeitig um 300 Prozent gestiegen sind. Hongkong ist die teuerste Stadt der Welt. In Shenzhen sind die Löhne jedes Jahr um 8 Prozent gestiegen, und mehr als 1 Million neue, öffentliche, umweltfreundliche Wohneinheiten mit niedrigen Raten stehen kurz vor der Fertigstellung. “

Hongkong hat die höchsten Mieten der Welt, ein wachsendes Wohlstandsgefälle und eine Armutsquote von 20 Prozent. In China ging die Armutsquote nach Angaben der Weltbank von 88 Prozent im Jahr 1981 auf 0,7 Prozent im Jahr 2015 zurück.

Übersetzung: Coop Anti-War Cafe Berlin, Heinrich Bücker

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge