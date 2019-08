bereits im Juli 2018 haben 40 jüdische Organisationen aus der ganzen Welt gegen die Gleichsetzung von Antisemitismus mit Kritik an der Politik der israelischen Regierung protestiert.

(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP09319_210819.pdf )

