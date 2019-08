Prinz Andrew in Sexvilla von Epstein gefilmt – Buckingham Palast in Bedrängnis

Er tauchte mehrfach in den Logdaten von Epsteins berüchtigtem „Lolita-Express“ auf. In den Akten zu dem Fall Epstein heißt es außerdem, dass er sich ein minderjähriges Mädchen, Virginia Giuffre, von Epstein zum Sex auslieh, was der Palast vehement bestritt. Nun bringt ein Video des zweitjüngsten Sohnes von Queen Elisabeth, Prinz Andrew, den britischen Palast weiter in Bedrängnis. Es zeigt ihn und junge Frauen, die zusammen in Epsteins Villa in New York waren.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/kurzclips/91371-prinz-andrew-in-sexvilla-von-epstein/

