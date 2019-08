Amazon, Intel, Microsoft, Oracle und Palantir gehören zu den 21 größeren IT-Firmen, die an der Entwicklung von Killer-Robotern mitwirken und damit die Zukunft der Menschheit aufs Spiel setzen. Zu diesem Schluss kommen Forscher der niederländischen zivilgesellschaftlichen Organisation Pax in ihrem Bericht „Don’t be evil?“.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Killer-Roboter-Amazon-Microsoft-und-Palantir-am-Pranger-4499988.html

