Zweifel an den von der Ukraine vorgelegten angeblichen Beweisen zum Abschuss des Malaysia-Airlines-Flugs 17 – Ruf nach Gerechtigkeit

MH17 – Ruf nach Gerechtigkeit: Neue Doku wirft unbequeme Fragen auf

Ein neuer Dokumentarfilm wirft Zweifel an den von der Ukraine vorgelegten angeblichen Beweisen zum Abschuss des Malaysia-Airlines-Flugs 17 auf. Internationale Experten bezeichnen diese als Fälschungen. RT Deutsch zeigt Ausschnitte dieses Films.

Hier weiter: https://deutsch.rt.com/international/91349-mh17-ruf-nach-gerechtigkeit-neue/

MH17 – Niederländische Staatsanwaltschaft an Beweisen interessiert, aber nicht öffentlich

Tilo Gräser, Andreas Peter, 17.09.2019

Die niederländische Staatsanwaltschaft hat dem erfahrenen Privatermittler Josef Resch mitteilen lassen, dass sie einer presseöffentlichen Übergabe neuer Beweise zum MH17-Unglück nicht zustimmen könne. Argument: Es könne schädlich sein, wenn Beweise von Medien und anderen Personen vor der Untersuchung eingesehen werden.

Hier weiter: https://de.sputniknews.com/politik/20190817325619270-mh-17-resch/

