In Kürze: Mittelstreckenraketen / Serbien / Tanker-Gibraltar

Schoigu: Russland stellt keine Raketen in Asien und Europa auf – solange USA es nicht tun

(…) „Solange es solche Systeme nicht in Europa und in der Asiatisch-Pazifischen Region gibt, werden wir dort nichts unternehmen“ (…)

Siehe: https://de.sputniknews.com/politik/20190818325621321-russland-stationiert-keine-raketen-in-europa/

USA planten Haushaltskosten für Raketenentwicklung schon ein Jahr vor INF-Aus – Schoigu

(…) „Faktisch vor acht Monaten, fast ein Jahr vor dieser Entscheidung, waren im Haushalt (der USA – Anm. d. Red.) genehmigte und bereitgestellte (…) Mittel für die Entwicklung solcher Raketen aufgetaucht” (…)

Siehe: https://de.sputniknews.com/politik/20190818325621983-usa-haushaltskosten-raketenentwicklung-schoigu/

„Solange Vucic das Land regiert“: Serbien gibt Russland ein Versprechen

(…) „Solange Präsident Aleksandar Vucic das Land regiert, wird es kein Nato-Mitglied. Serbien wird seine Freunde selbst wählen und Entscheidungen treffen, wie es handeln soll“, erklärte Vulin.(…)

Siehe: https://de.sputniknews.com/politik/20190818325621213-vucic-serbien-russland/

Bundestagsgutachten: Festsetzung des iranischen Tankers „Grace 1“ vor Gibraltar war völkerrechtswidrig

(…) Die Untersuchung im Auftrag der Linken-Bundestagsfraktion kommt zu dem Schluss, dass die Durchsetzung von EU-Sanktionen nicht über internationalem Recht steht und somit auch die von der Bundesregierung getragene Begründung der britischen Regierung für die Festsetzung nicht rechtens war.(…)

Siehe: https://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/Politik/Bundestagsgutachten-Festsetzung-des-iranischen-Tankers-Grace-1-vor-Gibraltar-war-voelkerrechtswidrig

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge