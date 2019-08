Montag, 19. August 2019 | 18:30 Cafe Sibylle | ,Meinst du, die Russen wollen Krieg? Gina Pietsch und Frauke Pietsch

Antifa Jour fixe mit Liedern unter dem Motto „Meinst du, die Russen wollen Krieg?“ mit Gina Pietsch und Frauke Pietsch im Café Sibylle.

Antifa Jour fixe der Berliner VVN-BdA

Montag, 19. August 2019 | 18:30 Café Sibylle | Karl-Marx-Allee 72, 10243 Berlin

Meinst du, die Russen wollen Krieg? Gina Pietsch und Frauke Pietsch

Befrag die Stille, die da schwieg

im weiten Feld, im Pappelhain,

Befrag die Birken an dem Rain.

Dort, wo er liegt in seinem Grab,

den russischen Soldaten frag!

Sein Sohn dir drauf Antwort gibt:

Хотят ли русские войны?

Jewgeni Jewtuschenko

Seit einigen Jahren sind wir Zeugen einer Russophobie, die an die Hochzeiten des Kalten Krieges erinnert. Auch die herausragende Rolle der Roten Armee beim Sieg über den deutschen Faschismus soll nach und nach vergessen gemacht werden.

Gina Pietsch und Frauke Pietsch sehen das anders. Für die Stralsunder Russlandtage 2019 haben sie ihr Programm entwickelt und stellen es im August-Jour-Fixe unserer VVN vor; mit Texten und Liedern von Braun, Brecht, Fühmann, Gundermann, Hacks, Sting, den Stones, Tucholsky, Wyssotski und natürlich Jewgeni Jewtuschenko, dem Namensgeber des Titelliedes „Meinst du, die Russen wollen Krieg?“.

Antifa Jour fixe der Berliner VVN-BdA

Immer am 3. Montag des Monat

Immer im Café Sibylle

Immer um 18.30 Uhr

