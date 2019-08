Studie: Anpflanzung von Industriehanf reinigt Böden von radioaktiver Strahlung und giftigen chemischen Rückständen

In Europas größtem Stahlwerk in der italienischen Stadt Taranto wurden jährlich über 10 Millionen Tonnen Stahl produziert, 40% des gesamten in Italien hergestellten Stahls. Das Stahlwerk beschäftigt derzeit rund 12.000 Mitarbeiter.

Die lokale Wirtschaft von Tarent mit 200.000 Einwohnern ist fast ausschließlich auf das Stahlwerk angewiesen, das zu den größten und tödlichsten Umweltverschmutzern im gesamten Mittelmeerraum zählt.

Das Stahlwerk ist eine berüchtigte Dioxinquelle, und es wird angenommen, dass der Staub der Grund dafür ist, dass in Taranto die Lungenkrebsrate 30% über dem nationalen Durchschnitt liegt. Das Stahlwerk ist so giftig, dass es den Landwirten untersagt ist, Nutztiere in einem Umkreis von 20 Kilometern um das Werk herum zu halten, und die Regierung ordnete 2008 die Schlachtung von Tausenden Schafen und anderen Tieren an, bei denen ein zu hoher Dioxingehalt festgestellt wurde.

Die Gegend könnte auch viel Geld mit Touristen verdienen, da es schöne Strände und pastorale Felder gibt, aber das Stahlwerk hält potenzielle Besucher fern.

Das Stahlwerk befindet sich derzeit unter staatlicher Kontrolle. Gesundheitsbeamte befahlen, das Werk teilweise stillzulegen, doch der Umzug wurde von den Regierungsbehörden blockiert, und die Polizei besetzte das Werk teilweise im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung. Die Eigentümer wurden schließlich festgenommen und inhaftiert, weil ihnen vorgeworfen wurde eine schwere Umweltkatastrophe verursacht zu haben, ein Verbrechen in Italien. Trotzdem arbeitet das Stahlwerk weiter, nur produziert es viel weniger Stahl als früher.

Der Bauernhof von Vincenzo Fornaro liegt weniger als 1,6 km vom Stahlwerk entfernt. Vor über einem Jahrzehnt musste seine gesamte Herde von 600 Schafen getötet werden. Seitdem ist es ihm verboten, Vieh oder Getreide für Lebensmittel zu züchten. Stattdessen hat Vincenzo Fornaro beschlossen, Hanf anzubauen. Er baut keinen Hanf an, um es zu rauchen oder zu verkaufen, sondern um die Giftstoffe aus dem Stahlwerk den Böden seines Bauernhofs zu entziehen.

Fornaro hat auf seiner Farm riesige Bestände an Industriehanf gepflanzt. Er wendet eine Methode namens „Phytoremediation“ an. Diese Methode nutzt Pflanzen, um Schwermetalle, radioaktives Material und andere schädliche Stoffe von der Erde zu entfernen.

Industriehanf wurde schon früher verwendet, um tödliche Schadstoffe zu beseitigen. Die bekannteste Verwendung von Industriehanf für die Phytoremediation war in der Nähe des tödlichen Kernschmelze bei Tschernobyl in der Ukraine. Mitte der neunziger Jahre pflanzte ein Unternehmen namens Phytotech in Zusammenarbeit mit Forschern und einer in der Ukraine ansässigen Saatgutbank Tausende von Hanfpflanzen in und um Tschernobyl.

Phytoremediation ist ein relativ neuer Prozess, aber er ist sehr hilfreich.

Angesichts der Tatsache, dass Zehntausende verschmutzter Standorte in den USA dringend einer sicheren Sanierung bedürfen, könnte dieser Prozess die Antwort auf viele unserer Probleme sein. Auf verschmutzten Standorten kann nichts gebaut werden, bis sie gereinigt sind. Das bedeutet, dass diese Standorte die Erde so lange verschmutzen, bis etwas unternommen wird. Milliarden werden jedes Jahr für die Reinigung giftiger Böden aufgewendet, und jetzt ist die Zeit für die Phytoremediation gekommen.

Laut Forschern der Colorado State University ist Hanf äußerst wirksam bei der Entfernung des giftigen Elements Cadmium aus Böden. Dies ist praktisch, da Cadmium in sehr vielen Fällen die Böden verunreinigt. Es kommt in fossilen Brennstoffen, Pestiziden und vielen anderen Nebenprodukten vor.

Da Hanf schnell wächst, tiefe Wurzeln hat und nicht durch Verschmutzung beeinträchtigt zu werden scheint, ist Hanf eine der besten Pflanzen für die Phytoremediation.

Eine andere erstaunliche Tatsache bei der Verwendung von Hanf für diesen Prozess ist, dass er, sobald er giftige Chemikalien aus dem Boden entfernt hat, weiterhin verwendet werden kann. Hanf kann zu Schmierzwecken oder für andere industrielle Zwecke in Öl umgewandelt werden, es kann als Isolierung verwendet werden und es kann sogar als Papier oder Baumaterial verwendet werden. Die meisten Schwermetalle scheinen sich in den Blättern des Hanfs anzusammeln, daher ist es am besten, die Stiele oder Samen zu verwenden.

Obwohl es nicht angebracht ist, Hanfprodukte zu essen oder zu tragen, die aus Bereichen stammen, in denen sich nuklearer Abfall befand, ist die Verwendung dieses Hanfs in anderen Anwendungen sicher.

In Italien, wo Hanf angebaut wird, um das Land oder die giftigen Chemikalien, die von dem Stahlwerk freigesetzt werden, zu entgiften, beginnen Aktivisten jetzt sogar tatsächlich damit, Hanf als Ersatz für Stahl zu verwenden! Aktivisten haben ein brandneues Wohnhaus gebaut, das komplett aus Hanffasern besteht.

Die Autorin Ariana Marisol ist eine begeisterte Naturliebhaberin, Gärtnerin, Fotografin, Schriftstellerin, und Liebhaberin aller Dinge, die nachhaltig, wild und frei sind. Sie absolvierte das Evergreen State College mit einem Bachelor-Abschluss in nachhaltigem Design und Umweltwissenschaften.

Quelle: https://realfarmacy.com/cannabis-nuclear-radiation/?fbclid=IwAR0c9kQ1ViZR09O_-J90BYf5R0ErN5EuWj8MsyWPAGtBY1ktqn6SY1mQCGw

